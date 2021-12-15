اليوم السابع
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مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقى وزير الحوكمة ومكافحة الفساد بـ"كوت ديفوار"

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:30 م
مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقى وزير الحوكمة ومكافحة الفساد بـ"كوت ديفوار" جانب من اللقاء
كتب: محمد أبو ضيف

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على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، التقى اليوم الأربعاء خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي و Epiphane Zoro Bi Ballo وزير الحوكمة وبناء القدرات ومكافحة الفساد بدولة كوت ديفوار.
 
تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فى موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة وتبادل الخبراء والخبرات التدريبية فى المجالات المرتبطة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية للاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال فى ضوء أن الوزارة منشأه حديثا ويرغب الجانب الكوت ديفواوي فى الاستفاده من إمكانات الأكاديمية لتدريب كوادره.

 

وفى نهاية اللقاء قام الوفد بزيارة جناح هيئة الرقابة الإدارية بمقر إقامة المؤتمر بشرم الشيخ واستمع أعضاء الوفد إلى شرح حول أنشطة الهيئة الترويجية للتوعية بمخاطر الفساد وكذا الأنشطة التدريبية المختلفة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.


مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

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