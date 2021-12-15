محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس الصحة الإقليمى.. اعرف التفاصيل

القليوبية إبراهيم سالم

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال ترأسه اليوم لاجتماع مجلس الصحة الإقليمى، أن الهدف من المجلس هو توحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف جميع المستشفيات المختلفة باختلاف الجهات التابعة لها بهدف خدمة المريض ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى ترأسه بحضور كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، والعميد عبد اللطيف أبو الخير المستشار العسكري، والعميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، والدكتور رضا الديب رئيس فرع التأمين الصحى بالقليوبية، ومديرى مستشفى بنها التعليمى ومستشفى الأطفال التخصصى ومستشفى قليوب التخصصى ومستشفى الصحة النفسية، كما حضر الاجتماع كل من مدير مديرية التضامن الاجتماعى والتموين والقوى العاملة والشباب والرياضة والزراعة والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة كهرباء (شمال القاهرة- جنوب الدلتا) والغاز والإسعاف ومدير الطب العلاجى والرعاية الأساسية والعلاج الحر بمديرية الصحة، وجميع مديرى المستشفيات على مستوى المحافظة ومديرى الإدارات الصحية ومدير الأزمات بالمحافظة ومديرى الأزمات بالمستشفيات على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ القليوبية بضرورة التعاون التام بين جميع المستشفيات، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لديها البيانات كاملة بالوضع الراهن، وعدد الأسرة الفارغة والحضانات وأسرة العناية المركزة بهدف التسهيل على المواطن وإتاحة المكان المناسب لتقديم العلاج المناسب، مشيدا بأداء القطاع الطبى فى المحافظة وظهر ذلك جليا خلال فترة جائحة كورونا مما جعل المحافظة فى المراكز المتقدمة فى قطاع اللقاحات وأمصال كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووجه محافظ القليوبية، خلال الاجتماع مديرية الصحة، بالاستعداد والجاهزية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 22 من ديسمبر الجاري، والتى تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، من أجل تحقيق الهدف القومى بالحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأشاد محافظ القليوبية، بجهود مستشفيات جامعة بنها فى خدمة قطاع عريض من المرضى، بالمحافظة والمحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن مستشفيات الجامعة فى حاجة ملحة إلى زيادة عدد الأسرة و إضافة مبانى مستشفيات متخصصة كمجمع طبي.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تشهد طفرة متميزة فى القطاع الطبي، حيث تم تسليم وتشغيل مستشفى قها وكفر شكر المركزى وجارى تسليم مستشفى الخانكة فى يناير المقبل، وتسليم مستشفى القناطر فى شهر يونيو القادم، كما تم مخاطبة وزارة الصحة لتوريد ما تبقى من معدات ومستلزمات خاصة بمستشفى الحروق بالقناطر الخيرية، كما أن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من مستشفى طوخ المركزى ووصلت نسبة تنفيذها إلى 60%، كما سيتم طرح مستشفى بهتيم المركزى لتطويرها وجارى التنسيق مع وزارة الأوقاف لإيجاد قطعة أرض لإقامة مستشفى مركزى لمدينة الخصوص عليها. وشدد المحافظ، خلال الاجتماع على حسن معاملة المريض، والعمل بكل جهد على توفير أفضل خدمة صحية للمواطنين، مشيراً إلى أن الصحة هى أهم حق من حقوق المواطنين لذا وجب علينا الاهتمام بها، وتوفير كافة السبل للارتقاء بها.