اليوم السابع
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نائب محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الجذام ويحيل مسئولين للتحقيق لتدنى الخدمة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:42 م
نائب محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الجذام ويحيل مسئولين للتحقيق لتدنى الخدمة نائب محافظ القليوبية خلال تفقد مستعمرة الجذام بالخانكة
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، جولة ميدانية، يرافقه العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، ومسؤولي الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة، لتفقد مستعمرة ومستشفى الجذام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

وبدأ نائب المحافظ، بتفقد عنابر المرضى وعنبر السجن والعيادات الخارجية والتعقيم والعمليات والفراغات الإدارية والخدمية بنطاق المستعمرة، كما استمع إلى شكاوى المرضى للتعرف على احتياجاتهم والتوجيه بسرعة العمل على تلبيتها وحل المشكلات التي تواجههم، كما استمع إلى مطالب ومقترحات التمريض والعاملين.

ووجه نائب المحافظ، خلال الجولة، بإحالة المختصين بالمستشفى إلى التحقيق لتقاعسهم عن أداء وظيفتهم وتدني مستوى الرعاية والنظافة بشكل عام إضافة إلى إنصراف الأطباء قبل المواعيد الرسمية.

وعقب جولته بمستشفى الجذام تفقد نائب المحافظ، أعمال رصف الطرق الجارية بمحيط مسجد الأشرف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والأعمال الجارية بطريق أبو زعبل الجديد، والتي شملت رصف الطرق الجديد وإنشاء كوبري أعلى المصرف البلبيسي.

تفقد مستشفى الجذام بالخانكة

تفقد مستشفى الجذام بالخانكة

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

خلال تفقد المستعمرة
خلال تفقد المستعمرة

 

خلال تفقد مستشفى الجذام بالخانكة
خلال تفقد مستشفى الجذام بالخانكة

 

ناب محافظ القليوبية خلال الجولة
ناب محافظ القليوبية خلال الجولة

 


اخبار القليوبية

نائب محافظ القليوبية

مستعمرة الجزام

الخانكة

مسجد السلطان الأشرف

مصرف البلبيسى

الدكتور سمير حماد

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