الأول فى مسابقة القرآن من ذوى الهمم: حجب نعمة البصر دفعنى لحفظ كتاب الله.. فيديو

التقى "تليفزيون اليوم السابع"، نادي سعد جابر، الحاصل على المركز الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرون، فى الفرع الثالث الخاص بحفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قال :"وٌلدت كفيفا، قد يحجب عن الإنسان نعمة لأجل نعمة العلم، فحجب نعمة البصر عني دفعتني لحفظ كتاب الله عز وجل، وأعاننى الله على حفظ كتابه".

وأضاف نادى سعد: "كانت أسرتي تعينني على حفظ القرآن الكريم ومراجعته وبعد أن أنهيت حفظ القرآن، بدأت في تعلم أحكامه والقراءات القرآنية ثم اشتركت في العديد من المسابقات القرآنية وحصلت على العديد من الجوائز".

وأوضح نادي سعد جابر، أنه يدرس في الفرقة الرابعة كلية الشريعة والقانون، قائلاً:"أتمنى أن أكون أستاذا في الكلية"، لافتا إلى أنه يتأثر كثيرا بقراء القرآن الكريم القدامى مثل: "الشيخ محمد رفعت والشيخ محمود خليل الحصري، فهؤلاء حينما يقرأوا فكأن المصحف ينطق"

ولفت نادي سعد جابر، الحاصل على المركز الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرون، إلى أن أسهل طريقة لحفظ كتاب الله عز وجل أن يكون هناك مراجعة مستمرة مع الحفظ، قائلاً: "كتاب عزيز ومن عزته أن يتخلى عمن يتخلى عنه"

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أسماء الفائزين فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، والتى نظمتها الوزارة، وأطلقت عليها اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وأعلن وزير الأوقاف أسماء الفائزين على النحو التالى:

الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن

1- عبد الله على محمد محمد - مصر-الأول 180.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

2- سارة أيمن أحمد موسى - مصر - الثانى 120.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

3- إيمان جمال فاروق حسن - مصر- الثالث 100,000 ألف جنيه + شهادة تقدير

4- عبد الحميد عبد الله عمر- ليبيا - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

الفرع الثانى : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية

1- أبو بكر تشمالا - الكونغو الديمقراطية - الأول 150.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

2- محمود على شانفى - جزر القمر - الثانى 100.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

3- عبد الرحمن صالح - نيجيريا - الثالث 50,000 ألف جنيه + شهادة تقدير

4- على عطية إبراهيم - تشاد - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

5- درامى إسماعيل - كوت ديفوار - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة

1- نادى سعد جابر محمد - مصر - الأول 50,000 ألف جنيه +شهادة تقدير

2- محمد أحمد حسن عبد الحليم - مصر - الثانى 30,000 ألف جنيه+ شهادة تقدير

3- عبد الرحمن مهدى جمال أحمد - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

4- أحمد محمد محمد على السيد - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

5- أميرة أحمد عبد الوهاب محمد - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة

1- شيرين محمد عبد الله أمين - مصر - الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

2- أحمد تامر ممدوح محمد صبرى - مصر - الثانى 30.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

3- روميساء أحمد ابراهيم عبد العاطى - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

4- مصطفى السيد نصر عبد السلام - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

فرع الأئمة : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره

1- أيمن منصور عبد العزيز - مصر - الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

2- عوض الله الطيب أحمد – السودان جائزة استثنائية -أفضل الأئمة المتسابقين من الخارج40.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

3- أحمد مهدى مصطفى مهدى - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

4- محمد حسن عبد العظيم حسن - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

5- محمد طارق أنصارى - الهند - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

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