الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم يكشف أسهل طريقة لحفظ القرآن.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

التقى "تليفزيون اليوم السابع"، عبد الله على الحاصل على المركز الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرون، فى الفرع الأول الخاص بحفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن، حيث كشف عبد الله تفاصيل رحلته مع القرآن الكريم منذ صغره وحتى حصوله على المركز الأول فى أكبر مسابقة للقرآن الكريم.



الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم يتحدث لليوم السابع

وقال عبد الله الطالب، بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر الشريف، لـ "اليوم السابع": "تقدمت لتصفيات المسابقة فى محافظة الشرقية، ثم التصفيات على مستوى الجمهورية واجتزت الاختبارات، إلى أن نافست فى المسابقة فى فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن".

وتابع الفائز بالمركز الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم:"أسرتى بدأت تحفيظى القرآن الكريم فى عمر 5 سنوات وأتممته خلال 12 عاما، أثناء دراستى بالأزهر الشريف، كما حفظت التجويد من خلال جراستى بالأزهر وبدأت أقرأ فى الكتب الخاصة بالمقاصد والمعانى، واشتركت فى مسابقات محلية كثيرة إلى أن شاركت فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم وأكرمنى الله بالمركز الأول"



عبد الله على الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم مع محرر اليوم السابع

ووجه الفائز بالمركز الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، نصيحة لمن يريد حفظ القرآن الكريم أو تحفيظ أبنائه قائلاً: "أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم أن يكون على يد شيخ لأن القرآن يؤخذ بالتلقي، ومشافهة وكثرة التلاوة والاستماع للمقرئين"، مؤكدا أن القرآن ليس له عمر فأى شخص أيا كان عمره يمكنه حفظ القرآن الكريم.

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أسماء الفائزين فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، والتى نظمتها الوزارة، وأطلقت عليها اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وأعلن وزير الأوقاف أسماء الفائزين على النحو التالى:

الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن

1- عبد الله على محمد محمد - مصر-الأول 180.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

2- سارة أيمن أحمد موسى - مصر - الثانى 120.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

3- إيمان جمال فاروق حسن - مصر- الثالث 100,000 ألف جنيه + شهادة تقدير

4- عبد الحميد عبد الله عمر- ليبيا - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

الفرع الثانى : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية

1- أبو بكر تشمالا - الكونغو الديمقراطية - الأول 150.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

2- محمود على شانفى - جزر القمر - الثانى 100.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

3- عبد الرحمن صالح - نيجيريا - الثالث 50,000 ألف جنيه + شهادة تقدير

4- على عطية إبراهيم - تشاد - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

5- درامى إسماعيل - كوت ديفوار - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة

1- نادى سعد جابر محمد - مصر - الأول 50,000 ألف جنيه +شهادة تقدير

2- محمد أحمد حسن عبد الحليم - مصر - الثانى 30,000 ألف جنيه+ شهادة تقدير

3- عبد الرحمن مهدى جمال أحمد - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

4- أحمد محمد محمد على السيد - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

5- أميرة أحمد عبد الوهاب محمد - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة

1- شيرين محمد عبد الله أمين - مصر - الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

2- أحمد تامر ممدوح محمد صبرى - مصر - الثانى 30.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

3- روميساء أحمد ابراهيم عبد العاطى - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

4- مصطفى السيد نصر عبد السلام - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

فرع الأئمة : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره

1- أيمن منصور عبد العزيز - مصر - الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

2- عوض الله الطيب أحمد – السودان جائزة استثنائية -أفضل الأئمة المتسابقين من الخارج40.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

3- أحمد مهدى مصطفى مهدى - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

4- محمد حسن عبد العظيم حسن - مصر - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

5- محمد طارق أنصارى - الهند - جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير