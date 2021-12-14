5 عوامل للحفاظ على صحتك النفسية في تحورات كورونا

كتبت - مروة هريدى

نصح خبراء الصحة النفسية والعقلية بعدة أشياء لبناء أسلوب حياة مرن تستمر مع تحورات و سلالات جديدة من فيروس كورونا، ومع ظهور أوميكرون والحديث عن فرص حدوث موجة جديدة، وضع عدد من خبراء الصحة النفسية والعقلية وصفة سحرية لمواجهة العزلة الاجتماعية، والقلق واليأس من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1- اصنع روتينا صحيا

حتى مع رفع الإغلاق - جزئيا أو كليا في بعض المناطق، من المهم إنشاء والحفاظ على روتين صحي يتيح لك وقتًا كافيًا للنوم والهوايات والتواصل الاجتماعي والواجبات اليومية الأخرى، بما في ذلك الأعمال المنزلية، تساعد الروتينات في بناء الاتساق والاستقرار في الحياة والتأثير على البيئة المباشرة.