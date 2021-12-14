اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 07:24 م
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5 عوامل للحفاظ على صحتك النفسية في تحورات كورونا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 06:00 م
5 عوامل للحفاظ على صحتك النفسية في تحورات كورونا عوامل لبناء أسلوب حياة مرن مثل نهج الموجة الثالثة لفيروس كورونا
كتبت - مروة هريدى

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 نصح خبراء الصحة النفسية والعقلية بعدة أشياء لبناء أسلوب حياة مرن تستمر مع تحورات و سلالات جديدة من فيروس كورونا،  ومع ظهور أوميكرون  والحديث عن فرص حدوث موجة جديدة، وضع عدد من خبراء الصحة النفسية والعقلية وصفة سحرية لمواجهة العزلة الاجتماعية، والقلق واليأس من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1- اصنع روتينا صحيا

 
حتى مع رفع الإغلاق - جزئيا أو كليا في بعض المناطق، من المهم إنشاء والحفاظ على روتين صحي يتيح لك وقتًا كافيًا للنوم والهوايات والتواصل الاجتماعي والواجبات اليومية الأخرى، بما في ذلك الأعمال المنزلية، تساعد الروتينات في بناء الاتساق والاستقرار في الحياة والتأثير على البيئة المباشرة.
 
 

2- أعد التفكير في عملك

 
هذا هو أحد الجوانب الرئيسية التي يحتاج المرء إلى التركيز عليها، بعد عام واثنين من عمليات الإغلاق ، من المهم أن يكون المرء واضحا بشأن الالتزامات المالية للفرد ، وإمكانية النمو أو الادخار ، وأن يكون مفتوحا بما يكفي لإعادة التفكير، حيث أصبح العمل من المنزل أبسط ويمكن إدارته يجب استكشاف شيء من هذا القبيل لضمان الأمن المالي وخفة الحركة.
 
 

3- عزز العلاقات الوثيقة

 
أحد الأشياء المهمة التي علمتنا إياها الوباء هو قيمة الأصدقاء والعائلة، ساعد الإغلاق والعزلة الاجتماعية في إبراز قيمة العلاقات الاجتماعية ، وجعلها أكثر واقعية وداعمة، ينبغى رعاية هذه العلاقات ، سواء من خلال الاجتماعات الشخصية أو من خلال مكالمات الفيديو.
 
عزز العلاقات الوثيقة
عزز العلاقات الوثيقة
 

4- ركز على الصحة العقلية

 
جانب آخر مهم بشكل خاص هو مراقبة الصحة العقلية للفرد في هذه الأوقات الصعبة ، من السهل الوقوع فريسة لعمليات التفكير السلبي وإحاطة النفس بأفكار مستمرة عن الكآبة أو اليأس، يحتاج المرء إلى أن يكون قادرًا على تحديد عمليات التفكير هذه في الوقت المناسب والشروع في الأنشطة التي قد تساعد في تخفيف هذه الاضطرابات سواء كانت  اتباع نظام غذائي صحي وروتين نوم منتظم. 
 
الصحة العقلية
الصحة العقلية
 

5- اتبع جميع الإرشادات الاحترازية

 
أخيرًا وليس آخرًا ، فإن أفضل طريقة للتغلب على هذا الوباء ، كفرد وكمجتمع ، هي اتباع جميع الإرشادات والقواعد التي وضعتها الحكومات المحلية ومنظمات الرعاية الصحية ، لضمان الحد الأدنى من انتشار الفيروس كورونا، تشمل الإرشادات على سبيل المثال لا الحصر إجراء التطعيم، واتباع قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة ، واتخاذ جميع احتياطات النظافة الشخصية.


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