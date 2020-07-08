الصحة العالمية تعدل إرشادات كورونا بعد اعترافها بانتقال الفيروس عبر الهواء

كتبت أمل علام

بدأت منظمة الصحة العالمية، في تعديل ارشاداتها تجاه كورونا بعد اعترافها أمس بـ "ظهور أدلة" على انتشار فيروس كورونا التاجي الجديد، من خلال الهواء الجوى،وذلك بعد طالب علماء الهيئة العالمية، تحديث إرشاداتها بشأن كيفية انتقال فيروس كورونا التنفسي بين البشر .

وقالت ماريا فان كيرخوف، الرئيسة التنفيذية لوباء فيروس كورونا COVID-19 في منظمة الصحة العالمية،: "لقد كنا نتحدث عن إمكانية انتقال الهواء ونقل الهباء الجوي كأحد طرق انتقال فيروس كورونا COVID-19، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت الصحيفة أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد قالت في وقت سابق، إن الفيروس الذي يسبب أمراض الجهاز التنفسي COVID-19 ينتشر في المقام الأول من خلال قطرات صغيرة تطرد من أنف وفم شخص مصاب يغرق بسرعة على الأرض.

ولكن في رسالة مفتوحة للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، ونشرت يوم الاثنين في مجلة الأمراض المعدية السريرية، حدد 239 عالما في 32 دولة الأدلة التي يقولون إنها تظهر أن جزيئات الفيروس العائمة يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يتنفسونها من خلال الهواء، نظرًا لأن هذه الجسيمات صغيرة، فانها يمكن أن تستمر في الهواء، كان العلماء في المجموعة يحثون منظمة الصحة العالمية على تحديث إرشاداتها.

قال خوسيه خيمينيز، الكيميائي في جامعة كولورادو الذي وقع على الورقة: "أردنا منهم الاعتراف بالأدلة".، موضحا أن هذا بالتأكيد ليس هجوما على منظمة الصحة العالمية، إنه حوار علمي، لكننا شعرنا أننا بحاجة لأن نعلن علنا ​​لأنهم كانوا يرفضون سماع الأدلة بعد العديد من المحادثات معهم.

وقالت بينيديتا أليجرانزي، المديرة التقنية لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها، في حديثها يوم الثلاثاء في جنيف، إن هناك أدلة ناشئة عن انتقال الفيروس التاجي المحمول جواً، لكنها لم تكن نهائية، مشيرة إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمال انتقال الفيروس بالهواء في الأماكن العامة، وخاصة في ظروف محددة للغاية، والأماكن المزدحمة والمغلقة وذات التهوية الضعيفة التي تم وصفها، ومع ذلك، يجب جمع الأدلة وتفسيرها، ونواصل دعم ذلك."

وأضافت، "إذا سمع الناس أنه ينتقل من خلال الهواء، سيرفض العاملون في الرعاية الصحية الذهاب إلى المستشفى، أو سيشتري الناس جميع أقنعة التنفس N95 شديدة الحماية، "ولن يبقى أي منها متاحًا للدول النامية."

وقال خيمينيز، يمكن أن يؤثر أي تغيير في تقييم منظمة الصحة العالمية لخطر انتقال العدوى على نصيحتها الحالية بشأن الحفاظ على مسافة متر واحد (3.3 قدم) من المسافات البعيدة، قد تضطر الحكومات، التي تعتمد على الوكالة في سياسة التوجيه، إلى تعديل تدابير الصحة العامة التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس.

وأكدن ماريا فان كيرخوف، إن منظمة الصحة العالمية، ستنشر ملخصًا علميًا يلخص حالة المعرفة حول طرق انتقال الفيروس في الأيام القادمة، موضحة أنه مطلوب حزمة شاملة من التدخلات لتكون قادرة على وقف انتقال العدوى، لا يشمل ذلك الإبعاد الجسدي فحسب، بل يتضمن أيضًا استخدام الأقنعة حيثما كان ذلك مناسبًا في ظروف معينة، على وجه التحديد حيث لا يمكنك إجراء الإبعاد الجسدي وخاصة للعاملين في مجال الرعاية الصحية.