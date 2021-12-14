محافظ جنوب سيناء يصدق على قرارات تصالح بمخالفات البناء لأهالى مدينة أبورديس

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على 5 قرارات تصالح علي مخالفات البناء، بمدينة أبورديس، خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة ابورديس، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء " نموذج 10"، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
ووجه المحافظ بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات، وسرعة التصديق على قرارات التصالح لأهالى محافظة جنوب سيناء، واستصدار قرارات تصالح لها تخفيفاً عن كاهل المواطنين بالمحافظة.
محافظ جنوب سيناء يصدق على قرارات تصالح بمخالفات البناء لأهالى مدينة أبورديسالثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 05:46 م
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على 5 قرارات تصالح علي مخالفات البناء، بمدينة أبورديس، خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة ابورديس، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء " نموذج 10"، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
محافظ جنوب سيناء يكلف اللجنة العليا للاستثمار بتحقيق أعلى عائد من حقوق الدولةالأحد، 12 ديسمبر 2021 05:14 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد المحطة الخامسة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى ..صورالأحد، 12 ديسمبر 2021 12:53 م
محافظ جنوب سيناء: تحويل كل سيارات الأجرة بشرم الشيخ للعمل بالغاز خلال 6 أشهرالسبت، 11 ديسمبر 2021 06:21 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة