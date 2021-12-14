اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 06:44 م
أكرم القصاص
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محافظ جنوب سيناء يصدق على قرارات تصالح بمخالفات البناء لأهالى مدينة أبورديس

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 05:46 م
محافظ جنوب سيناء يصدق على قرارات تصالح بمخالفات البناء لأهالى مدينة أبورديس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على 5 قرارات تصالح علي مخالفات البناء، بمدينة أبورديس، خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة ابورديس، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء " نموذج 10"، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات، وسرعة التصديق على قرارات التصالح لأهالى محافظة جنوب سيناء، واستصدار قرارات تصالح لها تخفيفاً عن كاهل المواطنين بالمحافظة.


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مدينة ابورديس

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