محافظ الدقهلية لذوى الهمم : أنتم طاقة أمل ونور لنا جميعا نستمد قوتنا منكم

الدقهلية فريق المحافظات

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء فى احتفالية ذوى الهمم بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمنصورة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لذوى القدرات والهمم، بحضور المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، واللواء صبرى عبده رئيس حى غرب المنصورة.

وأكد مختار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماماً كبيراً بذوى الهمم مما جعلهم يعيشون عصرا ذهبيا فى عهده مشيرا انه وجه بتلبية كافة احتياجاتهم ومشاركهم فى كافة احتفالاتهم، وأن ذوى الهمم هم شريك أساسى فى هذا الوطن بل هم كنز ثمين فى هذا المجتمع.

وأشار "مختار" إلى ذوى الهمم قائلاً انتم طاقة أمل ونور لنا جميعا نستمد قوتنا وعزيمتنا منكم لمواصلة العطاء وبذل كل ما هو نفيس من أجل الوطن.

كما قال المحافظ أوجه شكرى وتقديرى لكل أم مصرية سهرت الليالى وكافحت من أجل تربية أبنائنا من ذوى الهمم، مثمنا دور أعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية بمدارس أبنائنا من ذوى الهمم لرعايتهم الكاملة لهم وتوفير كافة سبل تلقى العلم.

وعلى هامش الاحتفالية تفقد "المحافظ" معرض منتجات الطلاب من ذوى الهمم والقدرات الخاصة ووجه بدعم المعرض وإقامته بصفة دائمة داخل المدرسة، وفى نهاية الاحتفالية كرم "مختار" الطلاب من ذوى القدرات الخاصة والمتفوقين فى المجالات والأنشطة الرياضية المختلفة.



احتفالية ذوى الهمم



المحافظ يصافح أحد الطلاب



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