حياة كريمة بالدقهلية.. رفع كفاءة وتحديث مدرسة محله إنجاق والبنية التحتية للصرف

الدقهلية فريق المحافظات

أكد المحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين، بمحافظة الدقهلية، بأن العمل داخل القرى المشاركة فى مبادرة حياة كريمة والتى بلغت 26 قرية بمركز شربين مستمر على قدم وساق، وأنه تم عمل جولة ميدانية لمتابعة الأعمال التنفيذية بمبادرة حياة كريمة بجميع القري، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

ومن خلال المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لقرية بساط كريم الدين تم متابعة مراحل العمل برفع كفاءة وتحديث مدرسة محله إنجاق الإعدادية، تيسيراً على طلاب القريه وللحد من الكثافة الطلابية مع الزيادة السكانية؛ كما جارى استكمال لرفع البنية التحتية المستهدفة للصرف الصحى بقرية بساط كريم الدين، وتغيير شامل للخطوط القديمة، لدعم جميع المناطق الاكثر احتياجا للصرف الصحى والخدمى بالقرية.

كما تفقد وليد سلامة رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الوكالة مراحل التنفيذ بكوبرى إسماعيل بيه، والمركز الطبى الشامل للتأمين الصحي، وكذلك تابع مراحل العمل بمركز شباب كفر الوكالة ومنشاه النصر؛ كذلك إستكمال للمراحل الانشائية بمدرسة كفر الوكالة الإبتدائية الجديدة، كما جارى العمل على قدم وساق لإتمام جميع المشروعات داخل القرى وتسليمها فى الأوقات المحددة لتوفير أوجه الرعاية الخدمية لجميع المواطنين وللاجيال القادمة.

كما حضر محمد يسرى رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو جلال الندوه التثقيفية لمحو الأمية وتعليم الكبار فى حضور حسام الفخرانى مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار بالدقهلية، حماده الزناتى عن منظمه حقوق الإنسان، و عبدالناصر الشهابى مدير الإدارة الزراعية بشربين، وممثلى هيئة الأوقاف ولفيف من القيادات الشعبية وأهالى قريه أبو جلال، حيث تم مناقشة تنمية الريف المصري.

وتكثيف الجهود تجاه استمرار لفتح فصول محو الأمية وتعليم الكبار ورفع الوعى بين الشباب وفئات المجتمع المدنى ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة ، عن الآثار السلبية تجاه التسرب من التعليم؛ كما تم نتاول الحديث تربيه النشئ السليم على القيم الاخلاقيه السليمه وخلق جيل واعى قادر على مواجهة التحديات لتنمية القرى ورفع كفاءة الأسر وفئات المجتمع.

كما قام أحمد عدلى مدير إدارة البيئة، برئاسة المركز مع جهاز شئون البيئة، وقسم البساتين باستكمال لحملة زراعة الأشجار ونباتات الزينة المثمرة بمدارس ومعاهد قرية كفر الترعة القديم، وذلك لرفع كفاءة المدارس بالمساحات الخضراء والمظهر العام داخل المدارس ضمن أعمال المبادرة.