اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 06:44 م
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رئيس جامعة كفر الشيخ: زيارة الرئيس السيسي تاريخية وجميع التوجيهات قيد التنفيذ

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 05:44 م
رئيس جامعة كفر الشيخ: زيارة الرئيس السيسي تاريخية وجميع التوجيهات قيد التنفيذ الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ
ماجد تمراز

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قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن "اليوم كان يوما من أيام التاريخ بالنسبة للجامعة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة لأبنائه الطلاب، مؤكدا لهم على حرصه على مصلحتهم ومستقبلهم، وهو ما يسعى الرئيس السيسي له من خلال الجمهورية الجديدة".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "توجيهات الرئيس السيسي محل التنفيذ، ونحن حريصون على تأهيل الطلاب لسوق العمل وإخراج النوابغ، ونحن لدينا طلاب متميزون، سيساهمون في تنمية المعرفة، ونحن نصب تركيزنا على تنمية الإنسان المصرى".

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى: "الذكاء الاصطناعي من أهم العلوم، وله مستقبل كبير، ونحن لدينا كلية ذكاء اصطناعي وطلابها في الفرقة الثالثة، وكنا حريصون على أن نكون أول جامعة تطبق توجيهات الرئيس فيما يتعلق بكلية الذكاء الاصطناعي".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد حضر جانبا من إحدى المحاضرات العلمية حول أجهزة الروبوت وبرمجة حركاتها، وذلك خلال تفقده إحدى قاعات المحاضرات والخاصة بكلية الذكاء الاصطناعى بالجولة التفقدية التى أجراها بجامعة كفر الشيخ.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، للطلاب خلال تواجده بإحدى قاعات كلية الذكاء الإصطناعى، إن "كل ما تدرسوه الآن هو المستقبل كله، وأن كل التطبيقات الموجودة والأفكار أنتم ممكن تعملوها، وإن كل ما يتعلق بالرقمنة هو مستقبل الدنيا مش مصر، وبالتالى أنا مش بقولكم كده عشان العمل وفقط هو اللى فى دماغنا لا، لكن لأن الفرصة الحقيقة موجودة فى هذا النوع من التعليم لكل شبابنا وشباتنا، أنا بشكركم وسعيد بكل اللى بيحصل ده، وإن شاء الله بالتوفيق".


الرئيس

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي

حفل كفر الشيخ

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