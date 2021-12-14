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الرئيس السيسى يتفقد كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ.. صور

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 05:07 م
الرئيس السيسى يتفقد كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ.. صور جانب من تفقد الرئيس السيسي لجامعة كفر الشيخ
كتب محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، والتقى بطلبة الكلية.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، زار صباح اليوم جامعة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، والتقي بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما اجتمع الرئيس السيسى بالمجلس الأعلي للجامعات.
 
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (8)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ
 
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (8)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (9)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ
 
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (10)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (11)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (12)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (13)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (1)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ
 
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (1)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (2)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (2)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (3)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (3)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (4)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (4)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (5)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (5)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (6)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (6)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (7)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ (7)
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجامعة كفر الشيخ

 


السيسى

الرئيس السيسى

الذكاء الاصطناعى

كفر الشيخ

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