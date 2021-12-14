اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 03:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي لكورال جامعة حلوان: عندنا حاجة عظيمة والجامعات مليانة مواهب

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:28 م
الرئيس السيسي لكورال جامعة حلوان: عندنا حاجة عظيمة والجامعات مليانة مواهب الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لكورال جامعة حلوان بقيادة الدكتور أحمد عواد.

وقال الرئيس السيسي خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ: "متمشوش إلا لما اشكركم فعلا ..انا بحييكم والله وقد ايه اسعدتونا وادتونا امل كبير قوي ..ده إحنا عندنا حاجة عظيمة جدا.. والجامعات مليانة مواه بجميلة ورائعة انا بشكركم شكرا جزيلا".

وأضاف الرئيس السيسي: "احنا محتاجين من كل الجامعات بتاعتنا المواهب اللى زي كده ومن كل الفنون والأنشطة ونقدمهم للناس ولنفسينا ونؤكد للمصريين إن احنا عندنا بس الله ما شاء الله فيه كتير قوي.. بس الفرصة وبعدين حاجة راقية ورائعة اتصور ان احنا محتاجين معرفش الدكتور خالد والدكتور مصطفى في المسرح او مدينة الثقافة والفنون على ان ندي للجامعة على الأقل يوم تيجي ونتفرج والكلام ده مش احنا بس نتفرج عليه دا يوم الناس كلها في مصر تشوفه مش ممكن يكون 100 مليون افضل حاجة في كل حاجة.

 

واختتم الرئيس كلمته: "النهاردة ادتوني أمل كبير قوى.. متشكر قوى.. شكرا "


السيسي

جامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ

الرئيس السيسي

المجلس الأعلى للجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يشاهد استعراض كورال جامعة حلوان خلال زيارته لكفر الشيخ

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:12 م

الرئيس السيسى يشارك فى إفطار جماعى مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بجامعة كفر الشيخ.. ويؤكد حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية.. ويشدد على أهمية تنمية الوعى والإدراك لدى الطلاب تجاه تحديات العصر

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:45 م

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:42 م

الرئيس السيسى يؤكد حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:38 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة