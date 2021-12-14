اليوم السابع
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توزيع 500 بطانية للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الإسماعيلية.. صور

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:54 ص
توزيع 500 بطانية للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الإسماعيلية.. صور توزيع 500 بطانية للأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قالت مها الحفناوى، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، إنها قامت بتوزيع 500 بطانية كمرحلة أولى للأسر الأولى بالرعاية، في قرى حياة قرية بمركز ومدينة القنطرة شرق، حيث تم توزيع 150 بطانية بقرى الأبطال والسلام و150 بقرية جلبانة و50 بطانية بقرية التقدم و150 بمركز ومدينة القنطرة شرق وجارى التوزيع بجميع المراكز والمدن.

وأكد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، أن توزيع الـ 500 بطانية كمرحلة أولى تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى وبتوجيهات من اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وفى ضوء مبادرة "شتاء دافئ"، وفى إطار سعى الدولة الدؤوب بتوفير معيشة آمنة وحياة كريمة حيث أن المستهدف توزيع 3000 بطانية بالإضافة إلى أعمال تسقيف المنازل وكذا توزيع مواد غذائية.

قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن معدلات تنفيذ مشروع حياة كريمة فى 16 قرية و37 تابعًا فى مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية، وشرق قناة السويس تخطت الـ 90%، وهناك مشروعات وصلت نسبة التنفيذ 100 %، مشيرًا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من بالمرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" فى قرى القنطرة شرق، لتبدأ المرحلة الثانية فى بداية العام المقبل، فى قرى القنطرة غرب والقصاصين الجديدة.

 

توزيع 500 بطانية للأسر الأولى بالرعاية (1)
توزيع 500 بطانية للأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية

 

توزيع 500 بطانية للأسر الأولى بالرعاية (2)
وكيل وزارة التضامن تسلم البطاطين للأسر

 

 

توزيع 500 بطانية للأسر الأولى بالرعاية (3)
مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن

 

توزيع 500 بطانية للأسر الأولى بالرعاية (4)
 
وكيل وزارة التضامن تسلم البطاطين للأسر

 

توزيع 500 بطانية للأسر الأولى بالرعاية (5)
توزيع 500 بطانية للأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية

 

 


قرى حياه كريمه

القنطره شرق

قرى القنطره شرق

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