تعليم البحر الأحمر تهدى مدرسة النور للمكفوفين بالغردقة الآلات موسيقية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، آلات موسيقية مختلفة لطلاب مدرسة النور للمكفوفين بمدينة الغردقة .

من جانبه أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، قيام هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بزيارة تفقدية لمدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر،بمرافقة أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء وكذلك للاطمئنان علي الطلاب، وخلال الزيارة أهدي وكيل الوزارة الآلات الموسيقية جديدة للمدرسة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة علي ضرورة الإهتمام المستمر بذوي الهمم ومحاولة جذبهم للإندماج داخل المجتمع لأنه جزء لا يتجزأ منه مؤكدا أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث طفرة كبيرة في الإهتمام بذوي القدرات الخاصة حيث أنه يولي لهم الرعاية الكاملة ويحرص دائماً على تحقيق مطالبهم.