انطلاق مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين بمقر الجامعة العربية

كتب بيشوي رمزي

انطلقت، اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، في دورته الـ107، في مقر الجامعة العربية،

ويناقش المؤتمر فى فترة انعقاده مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطينى فى ظل تطورات الحالة الوبائية وارتفاع أعداد الإصابات، كما يناقش المؤتمر أيضًا عدة قضايا هامة على رأسها، تطورات القضية الفلسطينية، وقضية القدس، ونشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا).

كما يناقش المؤتمر اخر التطورات فى بنود جدول أعماله ومنها الاستعمار الاستيطاني، وجدار الفصل العنصري، ومتابعة تطورات الانتفاضة، والتنمية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وتأتى أهمية هذا المؤتمر بصورة خاصة فى ظل المستجدات والتطورات البالغة الخطورة والخاصة بقضيتى القدس واللاجئين والجهود العربية المشتركة والمستمرة لدعم وإسناد قضية فلسطين، القضية المركزية للأمة العربية فى كافة المجالات، حيث سيتم عرض توصيات هذا المؤتمر على مجلس الجامعة العربية على مستوى السادة وزراء الخارجية العرب فى الدورة القادمة التى تلى المؤتمر.