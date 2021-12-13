اليوم السابع
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نائب محافظ الفيوم: خطة متكاملة لتنمية السياحة بالمحافظة أبرزها المزارات السياحية

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 03:00 ص
نائب محافظ الفيوم: خطة متكاملة لتنمية السياحة بالمحافظة أبرزها المزارات السياحية الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم
الفيوم- رباب الجالى

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قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أن هناك خطة متكاملة للتنمية السياحية بالمحافظة، لافتا إلى أن الخطة مبنية على ما تمت مراجعته لمقومات المحافظة بالكامل من أماكن للزيارة وخدمات متاحة ومتوفرة فى المزارات السياحية سواء محميات طبيعية أو بعض الأنشطة التى تتميز بها الفيوم مثلما تتميز قرية تونس بالخزف ووجود مدرسة للخزف وأخرى لفنون الطهى ومتحف للكاريكاتير.

 

ولفت عماد إلى أنه تم وضع خطة للتنمية السياحية والتسويق السياحى فى محافظة الفيوم ويتم تنفيذها بالتنسيق مع كل الجهات على رأسهم وزارتى البيئة والسياحة وهيئة تنشيط السياحة، كما أنه تم وضع مقترحات لتحسين الخدمات داخل المواقع أو داخل المزارات فى المحافظة ومراجعة معدل الاشغال ومعدل الزيارات فى الفتره الماضية من حيث عدد الزائرين وجنسياتهم وأعمارهم ومعدل الانفاق من جانبهم.


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