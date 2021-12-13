حبس عاطل 15 يوما لقتله جاره بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أمرت نيابة ثان الرمل ب الإسكندرية حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتله جاره بمنطقة عزبة القلعة بالإسكندرية والتحفظ على كاميرات المراقبة فى مكان الحادث، وسماع اقوال شهود العيان فى الواقعة، واستدعاء عم المتهم لسواله فى سرايا النيابة.

وكان قد لقى شخص مصرعه فى مشاجرة بمنطقة العوائد بالإسكندرية بسبب خلافات للجيرة بينهم، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد طعنه بسلاح أبيض.

وكان قد تبلغ لمديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بوجود مشاجرة وجثه شخص بمنطقة العوائد بالإسكندرية وانتقلت قيادات الأمن والمعاينة تبين وجود جثه شخص " م.ع" 40 سنة وتم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيقات ومعاينة الجثة .

وتم نقل الجثه إلى مشرحة الاسعاف وضبط المتهم فى الواقعة وجارى العرض على النيابة .