اليوم السابع
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الإثنين، 13 ديسمبر 2021 06:09 م
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حبس تشكيل عصابي مكون من 4 سيدات و4 رجال ارتكبوا 12 واقعة نشل بالإسكندرية

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 04:42 م
حبس تشكيل عصابي مكون من 4 سيدات و4 رجال ارتكبوا 12 واقعة نشل بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 سيدات و4 رجال 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بارتكاب 12  وقائع السرقات بأسلوب "النشل" بنطاق دوائر المحافظة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات.
 
تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية اكدتها التحريات، بقيام 4 سيدات "لثلاثة منهم معلومات جنائية"  وعاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـى إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب "النشل" بنطاق دوائر المحافظة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين واستهدافهم والقي القبض عليهم حال إستقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 12 واقعة بدوائر أقسام شرطة "أول المنتزه والعطارين وكرموز وسيدى جابر والجمرك وأول وثان الرمل، كما أرشدوا عن المسروقات لدى "عميلان سىء النية"، وقد تم القاء عليهما وضبط المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 
 

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