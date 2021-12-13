حافظ على صحة قلبك فى 4 خطوات.. أبرزها تقليل استهلاك السكر

كتبت مروة هريدى

أمراض القلب هي أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في جميع أنحاء العالم، لذلك يجب أن يحرص مرضى القلب على تناول الأطعمة الصحية وتقليل تناول الوجبات منخفضة العناصر الغذائية واستبدالها بوجبات مفيدة لصحة قلبك، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن أطعمة غذائية مفيدة لقلب صحي، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

استبدل الزبدة بالزيوت النباتية

ارتفاع نسبة الدهون المشبعة في الأطعمة المصنعة من الزبدة بشكل يومي، يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول الضار في الجسم ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتعد مبادلة الزبدة بزيت الزيتون أبسط طريقة لاستبدال الأحماض الدهنية المشبعة وغير الصحية والمتحولة بمصدر من أوميجا 3 الذي يساعدك على تقليل الالتهاب وتحسين مستويات الكوليسترول، مما يساعد على تحسين وظائف الأوعية الدموية وصحة القلب.

استبدل الحبوب المكررة بحبوب القمح الكاملة

يرتبط استخدام الحبوب المكررة بزيادة مخاطر الإصابة بضغط الدم وأمراض القلب، بينما يساعد استهلاك حبوب القمح الكامل الغنية بالألياف في خفض ضغط الدم المرتفع، والوقاية من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وخفض مستويات الكوليسترول الضار مما يترتب عليه الوقاية من أمراض القلب.

تقليل استهلاك السكر

يرتبط استهلاك المزيد من السكر بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يجعل الجسم يفرز المزيد من الأنسولين مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وقد يؤدي إلى مشاكل مثل النوبات القلبية.

استبدل الشيبسى بالمكسرات

يعتبر الشيبسى من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، فهو يعتبر من الأطعمة المصنعة التي يمكن أن يؤدي تناولها إلى تدهور صحة القلب، بدلاً من استخدام الشيبسى كوجبة خفيفة ومسلية، استخدم المكسرات المحمصة التي تعد مصدرًا غنيًا للبروتينات والمغذيات والدهون الصحية مما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.



الزبدة بالزيوت النباتية