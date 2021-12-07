الصحة العالمية: التخلص من الدهون الصناعية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت أمل علام

أطلقت منظمة الصحة العالمية التقرير الثالث عن القضاء على الدهون غير المشبعة عالمياً 2021 في حدث افتراضي رفيع المستوى، موضحة إن الأشخاص المصابين بالأمراض غير المعدية (NCDs) ، وخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من كورونا.

وأوضحت، أن الحماية من الأمراض غير المعدية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، ستجعل السكان أكثر استعدادا لمواجهة الأوبئة في المستقبل.

وأضافت المنظمة، أنه يمكن للتخلص من الأحماض الدهنية غير المشبعة المنتجة صناعياً أن يقلل بشكل فعال من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث أصبحت الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حكومية وتدابير سياسية لحماية صحة القلب والأوعية الدموية أكثر وضوحا من أي وقت مضى.

وأضافت المنظمة، أنه منذ عام 2018 عندما دعت منظمة الصحة العالمية إلى القضاء العالمي على إجمالي الدهون المُنتجة صناعياً بحلول عام 2023، تستجيب البلدان لنداء العمل، وبناء زخم عالمي حول القضاء على إجمالي الدهون المصنعة.