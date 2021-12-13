البلد كلها فى الجنازة.. محمد مات ليلة حنته بعد هبوط حاد فى الدورة الدموية (فيديو)

الشرقية - إيمان مهنى

اتشحت قرية بنى منصور التابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية، بالسواد وعلت الصرخات، بعدما انقلب فرح عائلة غبن لمأتم لوفاة عريس شاب ليلة الحنة، حيث توفى محمد متولى على غبن، 25 سنة، فران، الذى كان من المقرر إقامة حفل الحناء الثلاثاء والزفاف الأربعاء على عروسه التى عقد قرانه عليها منذ أيام.

وقدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من جنازة العريس الذى توفى ليلة الحناء بمحافظة الشرقية، وشيع أهالى قرية بنى منصور التابعة لمركز اولاد صقر بالشرقية جنازة محمد متولى على 25 سنة والذى توفى ليلة الحناء.

وأكدت أسرة العريس الفقيد، أن محمد كان بصحة جيدة وأنه قبل وفاته شارك وأصدقاؤه والأسرة فى نقل عفش العروسة لشقة الزوجية، قضى الليلة ساهرا مع أصدقائه ثم عاد للمنزل، فى الصباح توجهت لوالدته لإيقاظه بعد تأخره فى النوم لتوصيل عروسته للكوافير استعدادا للفرح، وجدته فى حالة إعياء لا يستطع التنفس.

وأكملت الأسرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" هرع الأهل بالفقيد إلى المستشفى، لتقديم له الإسعافات الأولية، الذى قرر تحويله إلى طوارئ مستشفى الزقازيق، إلا أنه توفى فور وصوله، وأن التقرير الأولى للحالة الصحية يفيد بتعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية، وجار استخراج تصاريح الدفن.