وفاة عريس بالشرقية ليلة حنته.. أصدقاؤه يروون تفاصيل آخرة لحظات حياته.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من جنازة عريس توفى فى ليلة الحنة بمحافظة الشرقية، وشيع أهالى قرية بنى منصور التابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية جنازة محمد متولى على 25 سنة والذى توفى ليلة الحنة.

واتشحت قرية بنى منصور التابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية، بالسواد وعلت الصرخات، بعدما انقلب فرح عائلة غبن لمأتم لوفاة العريس الشاب ليلة الحنة، حيث توفى محمد متولى على غبن، 25 سنة، فران، الذى كان من المقرر إقامة حفل الحناء الثلاثاء والزفاف الأربعاء على عروسة التى عقد قرانه عليها منذ أيام.

وأكدت أسرة العريس الفقيد، أن محمد كان بصحة جيدة وأنه قبل وفاته شارك وأصدقاؤه والأسرة فى نقل عفش العروسة لشقة الزوجية، قضى الليلة ساهرا مع أصدقائه ثم عاد للمنزل، فى الصباح توجهت والدته لإيقاظه بعد تأخره فى النوم لتوصيل عروسته للكوافير استعدادا للفرح، وجدته فى حالة إعياء لا يستطيع التنفس.

وأكملت الأسرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه هرع الأهل بالفقيد إلى المستشفى، لتقديم الإسعافات الأولية له، الذى قرر تحويله إلى طوارئ مستشفى الزقازيق، إلا أنه توفى فور وصوله، وأن التقرير الأولى للحالة الصحية يفيد بتعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية، وجارى استخراج تصاريح الدفن.