إصلاح انفجار خط مياه رئيسى بالشرقية.. صور

الشرقية- فتحية الديب

تابع علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس بالشرقية، مع الفنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز بلبيس، أعمال إصلاح انفجار خط المياه الرئيسي رقم 12 بمركز ومدينة بلبيس، وذلك فى امتداد شارع جمال عبدالناصر المؤدي إلى ميدان محطة بلبيس.

وتسبب انفجار الخط الرئيسي في في تراكم المياه على جانبي الطريق، فيما تمكن الفنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة بلبيس من إصلاح الكسر الموجود في خط المياه إثر انفجاره.

وتم الدفع بعدد من سيارات الكسح لشفط المياه المتراكمة وتطهير الشارع وفتحه أمام حركة مرور السيارات والمواطنين.



انفجار خط مياه رئيسي بالشرقية وإصلاحه



انفجار خط مياه رئيسي بالشرقية وإصلاحه