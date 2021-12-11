اليوم السابع
Ads
السبت، 11 ديسمبر 2021 12:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصلاح انفجار خط مياه رئيسى بالشرقية.. صور

السبت، 11 ديسمبر 2021 11:24 ص
إصلاح انفجار خط مياه رئيسى بالشرقية.. صور انفجار خط مياه رئيسي بالشرقية وإصلاحه
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس بالشرقية، مع الفنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز بلبيس، أعمال إصلاح انفجار خط المياه الرئيسي رقم 12 بمركز ومدينة بلبيس، وذلك فى امتداد شارع جمال عبدالناصر المؤدي إلى ميدان محطة بلبيس.

وتسبب انفجار الخط الرئيسي في في تراكم المياه على جانبي الطريق، فيما تمكن الفنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة بلبيس من إصلاح الكسر الموجود في خط المياه إثر انفجاره.

وتم الدفع بعدد من سيارات الكسح لشفط المياه المتراكمة وتطهير الشارع وفتحه أمام حركة مرور السيارات والمواطنين.

انفجار خط مياه رئيسي بالشرقية وإصلاحه 01
انفجار خط مياه رئيسي بالشرقية وإصلاحه

 

انفجار خط مياه رئيسي بالشرقية وإصلاحه 02
انفجار خط مياه رئيسي بالشرقية وإصلاحه

 

انفجار خط مياه رئيسي بالشرقية وإصلاحه 03
انفجار خط مياه رئيسي بالشرقية وإصلاحه

الشرقية

خط مياه

مجلس مدينة بلبيس

اصلاح خط مياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة