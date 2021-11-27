إصلاح انفجار خط المياه الرئيسى بـ"أكياد البحرية" بفاقوس فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عامر كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالشرقية، أنه فور تلقي بلاغا بتسريب بخط مياه قطر 300مم اسبستوس بمدينة فاقوس مما يؤثر بانقطاع المياه عن عزبة النادي اكياد البحرية بمركز فاقوس ، دفع فريق عمل متكامل من الخط الساخن وإدارة الفرع لمتابعة الموقف ومباشرة أعمال الاصلاح .

وأوضح، أنه تم الدفع بسيارات شفط مياه و البدء في اعمال الحفر والاصلاح وذلك بوجود فريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع .

وأعربت الشركة ، عن أسفها نظر لهذا العطل الخارج عن إرادتها وانها بذلت قصاري جهدها في سبيل إنهاء اعمال الاصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة كما تقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياة النقية الصالحة للشرب للتحرك في الاماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من اي تليفون ارضي .

كما قدم رئيس مجلس الادارة ، الشكر لجميع فريق العمل التي تضمنت ادارة الفرع وادارات الشركة الشركة المختلفة والذين تكبدوا مشاق العمل للانتهاء من عملية اصلاح الانفجار علي اكمل وجه، وأكد علي تحقيق اهداف الشركة في سرعة الاستجابة والتواصل مع المواطنين لإزالة أسباب أي شكاوي قد تؤثر علي مدي تقديم الخدمات المتاحة لهم.