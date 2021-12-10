ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع العامة 15295 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 22 سفينة، منها السفينة ( MEDALTA ADVENTURER ) والتى ترفع علم جزر كيمان و يبلغ طولها 175 مترا وبعرض 28 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الميثانول، كما تتعامل الوحدات البحرية الآن مع سفينة بروبان و سفينة كحول وجارى تراكيهما على أرصفة الميناء بأمان .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15295 طن تشمل : 8500 طن يوريا و 2295 طن كلوريد الايثلين و 4500 طن فوسفات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35397 طنا تشمل: 3000 طن حديد و10000 طن ذرة و8424 طن قمح و2024 طن فول و 3275 طن عدس و 4174 طن سكر و 2000 طن كسب صويا و 2500 طن فول صويا .

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 112 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس و بطاطا و خرشوف وملوخية و بازلاء و خضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية ( ريحان و بقدونس و زيتون و كتان و بردقوش و برسيم و بصل و قطن ) و فواكه ( بلح و و فراولة و برتقال و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و قطر و الجزائر و لبنان و السعوديه واسبانيا و أمريكا و الصين و بنجلاديش و سلوفينيا و سريلانكا و كوريا الجنوبية .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 11 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1219 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 134308 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96304 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2642 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و بنى سويف ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3717 شاحنة.