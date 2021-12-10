اليوم السابع
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ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع العامة 15295 طنا

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 08:02 م
ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع العامة 15295 طنا ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 22 سفينة، منها السفينة  ( MEDALTA ADVENTURER ) والتى ترفع علم جزر كيمان و يبلغ طولها 175 مترا وبعرض 28 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الميثانول، كما تتعامل الوحدات البحرية الآن مع سفينة بروبان و سفينة كحول وجارى تراكيهما على أرصفة الميناء بأمان .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15295 طن تشمل : 8500 طن يوريا و 2295 طن كلوريد الايثلين و 4500 طن فوسفات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35397 طنا تشمل: 3000 طن حديد و10000 طن ذرة و8424 طن قمح و2024 طن فول و 3275 طن عدس و  4174 طن سكر و 2000 طن كسب صويا و 2500 طن فول صويا  .

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 112 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس و بطاطا و خرشوف وملوخية و بازلاء و خضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية ( ريحان و بقدونس و زيتون و كتان و بردقوش و برسيم و بصل و قطن ) و فواكه ( بلح و و فراولة و برتقال و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من  الامارات و قطر و الجزائر و لبنان و السعوديه واسبانيا و أمريكا و الصين و بنجلاديش و سلوفينيا و سريلانكا و كوريا الجنوبية .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 11 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1219 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 134308 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96304 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2642 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و بنى سويف ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3717 شاحنة.


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