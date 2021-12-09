اليوم السابع
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ميناء دمياط يعلن استمرار حركة الملاحة

الخميس، 09 ديسمبر 2021 01:20 م
ميناء دمياط يعلن استمرار حركة الملاحة ميناء دمياط -أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت هيئة ميناء دمياط استمرار حركة الملاحة رغم سوء الأحوال المناخية التى تتعرض لها معظم المحافظات ووصول سرعة الريح إلى 40 عقدة وارتفاع الموج إلى 4 أمتار، لافتة إلى أن ميناء دمياط لم يغلق البوغاز ومستمر فى استقبال ومغادرة السفن بعد اتخاذ اجراءات الطقس الردئ، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية.
 
وأشار اللواء وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 23 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17733 طنا، تشمل 2500 طن يوريا و 753 طن نترات أمونيوم و 4400 طن كلوريد الايثلين و 9800 طن فوسفات و 100 طن زيت و 180 طن كسب فول صويا .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64732 طنا، تضم 12821 طن حديد و 7000 طن ذرة و6136 طن قمح و2175 طن فول و25000 طن سلاج و3200 طن سكر و8400 طن كسب فول صويا.
 
بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 434 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (  بطاطس و خرشوف و فاصوليا و خضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( ريحان و بقدونس وحلبة و ليمون و برسيم و فول و فول سودانى و قطن ) و فواكه ( برتقال و ماندولين ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و قطر والهند وإسبانيا و أمريكا و الصين و مالطا وبنجلاديش وسلوفينيا وسريلانكا وانجلترا.
 
وسجل عدد الحاويات الوارد 104 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2035 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 140546 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 95610 طنا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2437 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و بنى سويف ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3509 شاحنة.

ميناء دمياط

حركة السفن

الموانى

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