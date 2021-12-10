اليوم السابع
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الجمعة، 10 ديسمبر 2021 03:08 م
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أطفال قادرون باختلاف يصلون مطار الأقصر لتنظيم جولة فى المزارات الآثرية

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 02:54 م
أطفال قادرون باختلاف يصلون مطار الأقصر لتنظيم جولة فى المزارات الآثرية أطفال قادرون بإختلاف يصلون لمطار الأقصر الدولى
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل مطار الأقصر الدولى، مساء اليوم الجمعة، عدد من أبطال وأطفال "قادرون بإختلاف" وذلك لتنظيم زيارة لهم للمعالم الآثرية والسياحية بمحافظة الأقصر، وذلك بعد إعلان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، تخصيص جولة لأطفال "قادرون باختلاف" داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب لعمل تجربة محاكاة طيران، مضيفا: "ولادنا من ذوى الهمم منورينا في أكاديمية مصر للطيران للتدريب على جميع أنواع الطيران".

وأضاف وزير الطيران المدني، أن الوزارة تنظم هذه الاحتفالية لأولادنا بهدف التعرف على مجالات الطيران، متابعا: "ولادنا هيلفوا و هيتفرجوا على الأنشطة والأجهزة"، وأعلن وزير الطيران تنظيم رحلة "لقادرون باختلاف" إلى الأقصر للتعرف على معالم المدينة قائلا: "بكره مصر للطيران موضبة رحالة إلى الأقصر للتعرف على معالمها وده شيء بسيط بنقدمه لولادنا اللى على راسنا من فوق".. وهيتفرجوا على طريق الكباش ومعبد الكرنك وكافة الأنشطة".

ويأتى ذلك في ضوء مبادرة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى (قادرون بإختلاف) لدعم وتشجيع الشباب والأطفال المصريين من ذوي الهمم،  وفي إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني تجاه هؤلاء الاطفال لتشجيعهم علي الإبداع وتحقيق أحلامهم فى مستقبل أفضل، وفى أجواء يسودها البهجة والسرور.

واكد وزير الطيران علي تقديم كافة الخدمات اللازمة لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة خلال سفرهم بالمطارات المصرية وعلي متن رحلات الناقل الوطني مصرللطيران من خلال فرق عمل مدربة لتسهيل إجراءات سفرهم ، كما نفخر برعاية ودعم الابطال والموهوبين من ذوي الهمم في مختلف المجالات لتحقيق أحلامهم ونفخر بأن كثير من هؤلاء الأبطال يعملون في قطاع الطيران المدني.


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