6 إضافات هتخلي "ساندوتشك" صحى.. أبرزها البصل والمشروم

كتبت - ميرفت رشاد

يمكن أن يؤدي استخدام عدد قليل من المكونات النباتية الكثيفة المغذيات إلى تحويل الساندويتش إلى وجبة صحية مليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف المليئة بالمركبات المعززة للمناعة، فتناول الأطعمة النباتية مفيد لصحتنا لأنه يوفر لنا مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المختلفة، يمكن أن تعطي غداءك وصحتك دفعة قوية، وفيما يلى أطعمة يجب إضافتها إلى الساندويتش لجعل الوجبة صحية، وفقا لما نشره موقع " thebeet"

1. الحمص

الحمص مليء بالعناصر الغذائية المختلفة والفيتامينات والمعادن وألياف البروتين، تشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالبقوليات يساعد على خفض نسبة الكوليسترول، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تشير الأبحاث إلى أن بذور السمسم، وهي قاعدة الطحينة، مليئة بالأحماض الدهنية الصحية للقلب والبروتين، وتقدم فوائد صحية مرتبطة بتقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، يُعرف الثوم منذ قرون بقدرته على تقوية المناعة ومساعدة الجسم على محاربة الالتهابات البكتيرية، وكذلك إزالة السموم من الجسم وتخليصه من السموم ، وحتى يؤدي إلى التسمم ، وفقًا للأبحاث.

2. الباذنجان

يُعد الباذنجان المعروف باسم "ملك الخضار" إضافة رابحة إلى طعامك، الباذنجان غذاء غني بالعناصر الغذائية ، ويوفر الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى 3 جرامات من الألياف لكل كوب، على وجه الخصوص ، يوفر جلد الباذنجان مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول أنثوسيانين.

3. المشروم

المشروم هو نوع آخر من الساندويتشات المغذية بقوة، يوفر عنصر السيلينيوم المضاد للأكسدة ، والذي يساعد الجسم على تحييد الجذور الحرة، كما توفر مضادات أكسدة كيميائية نباتية مختلفة وطريقة رائعة لتعزيز المناعة.

4. البصل

البصل مصدر جيد لفيتامين سي ، كما أنه يدعم صحة المناعة وكذلك الميكروبيوم، فقد قامت دراسة حديثة بالتحقيق في البصل في كيفية خصائص البصل المضادة للبكتيريا مقارنة بالمضادات الحيوية ، عندما يتعلق الأمر بدعم صحة أمعائك ، وتحديداً الميكروبيوم ، فإن البصل يحتوي على عنصر حيوي قوي يدعم بكتيريا الأمعاء الجيدة والتي تؤثر على كل شيء من الصحة المناعية إلى الحالة المزاجية.

5. مخللات

يمكن أن تغذي المخللات المخمرة ميكروبيوم الأمعاء وتساعد على نمو بكتيريا الأمعاء الصحية التي تقلل الالتهاب وتعزز مجموعة من العمليات الصحية الأخرى في الجسم، إن تضمين بعض الأطعمة المخمرة في النظام الغذائي يمكن أن يساعد في دعم صحة الأمعاء بشكل عام ، والتي لها كل هذه الآثار المفيدة المختلفة في جميع أنحاء الجسم.

6. الخردل

"الخردل" هو البهارات المصنوعة من بذور الخردل والخل وبعض التوابل أو المكونات الأخرى. بذور الخردل لها عدد من الفوائد ، بما في ذلك الخصائص المضادة للالتهابات ، يحتوي الخردل عادة على الكركم ، ويوفر كمية قليلة من العناصر الغذائية ، مثل الكالسيوم والفوسفور والسيلينيوم، كما هو الحال مع المخللات ، يمكن أن يحتوي الخردل على نسبة عالية من الصوديوم ، لذلك كن على دراية فقط بالكمية التي تضيفها إلى الساندويتش إذا كان هذا مثيرًا للقلق.

ساندويتش

إضافة الباذنجان للحصول على وجبة صحية