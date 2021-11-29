وزير التنمية المحلية يصل محافظة كفر الشيخ لافتتاح بعض المشروعات الخدمية

كتب ــ على عبد الرحمن

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قبل قليل إلى مقر محافظة كفر الشيخ، وكان في استقباله اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ والقيادات التنفيذية للمحافظة، حيث يفتتح الوزير والمحافظ والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مركز استدامة للتدريب الإداري بالديوان العام.

وذكر بيان للوزارة، أنه خلال اللقاء سيتم استعراض مبادرة حياة كريمة " فيديو كونفرانس " لمشاهدة بث مباشر من موقع العمل بمركز مطوبس، وافتتاح 13 مركزاً تكنولوجياً بمراكز المحافظة".

جاء ذلك بحضور والدكتور صلاح شحاتة، مساعد الوزير للتدريب والبنية المعلوماتية، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين.