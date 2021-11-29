وزيرة الصحة الكينية: ليس هناك خطة لإغلاق الحدود بسبب متحور "أوميكرون"

أ.ش.أ

أعلنت وزيرة الصحة الكينية سوزان موتشاتشي اليوم الاثنين، إن بلادها لا تخطط لإغلاق حدودها على الفور بسبب متحور "كورونا" الجديد "أوميكرون " الذي ظهر في جنوب إفريقيا مؤخرا.

وأكدت سوزان في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة تركز كل جهودها على ضمان عمل الكينيين في بيئة لا يعوقها الكساد الاقتصادي بسبب انتشار الوباء، مشيرة إلى أنه تم تكثيف المراقبة على نقاط الدخول المختلفة، حيث سيتم فحص الجميع وإظهار دليل على أنهم قد تم تطعيمهم.

وتابعت موتشاتشي "مثل جميع البلدان في العالم، شددنا مراقبتنا، وسيحتاج الأشخاص القادمون من البلدان المتضررة إلى الالتزام بلوائح كورونا الخاصة بالبلاد"، كما حثت أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد ضد "كورونا"، تأمين أنفسهم بالتطعيم لمواجهة جميع المتغيرات التي تم اكتشافها حتى الآن.

يذكر أنه تم تقديم 6 ملايين و 939 ألفا و 559 لقاحا في جميع أنحاء البلاد حتى أمس الأحد، حيث تتطلع الحكومة الكينية لتحقيق هدفها البالغ 10 ملايين لقاح بحلول نهاية العام الجاري.