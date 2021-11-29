كهرباء جنوب القاهرة: 1 ديسمبر لن يسمح بدخول المواطنين الشركة دون كارت التطعيم

كتبت ــ رحمة رمضان

أكد المحاسب محمد السيسى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أنه بدءا من 1 ديسمبر المقبل لن يسمح لأى مواطن الدخول لمقر الشركة أو فروعها التى يبلغ عددها 65 فرعا بدون الكارت الذى يثبت حصوله على لقاح كورونا.

وأضاف رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن جميع العاملين بالشركة حصلوا على لقاح كورونا، مؤكدا أنه لن يسمح لأى موظف مباشرة عمله بدون الحصول على اللقاح بدءا من يوم 15 نوفمبر، وتم إعطاء مهلة حتى 25 نوفمبر لمن لم يحصل على التطعيم ليحصل عليه خلال هذه المدة.

وأوضح رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن العاملين بإدارة التحصيل على رأس من حصلوا على التطعيم وذلك لأنهم الاكثر اختلاط بالمواطنين ، موضحا أن الحصول على اللقاح ليس قرار فرد ولكنه قرار دولة و يجب الالتزام به.

وأشار إلى أنه وجه بتطبيق مبدأ "العميل دايما على حق" بجميع الإدارات وفروع الشركة خلال التعامل مع المشترك لتحسين مستوى الخدمة، مؤكدا أن الفترة المقبلة سيكون هناك سوق تنافسي ستجعل المواطن يختار شركة التوزيع التى يرغب فى التعامل معها.