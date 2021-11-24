كهرباء جنوب القاهرة: "القارئ الضوئى" كشف تلاعب مواطنين فى العداد بنسبة 20%

كتبت رحمة رمضان

أكد المحاسب محمد السيسى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن تطبيق القارئ الضوئي الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لمتابعة استهلاكات المواطنين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع عن قيام بعض المشتركين بالتلاعب فى العداد.

وأوضح رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع على الشبكة الكهربائية بالشركة يبلغ مليون عداد، وبلغت نسبة التلاعب التى تم اكتشافها بعد مرور شركة شعاع على مسبق الدفع حوالى 20% من إجمالي عدد المشتركين.

وقال رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة حريصة على متابعة معدلات الشحن لدى مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بواسطة كشاف شركة شعاع، والذى سيقوم بتسجيل القراءات لضمان عدم التلاعب في العداد، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في إسناد مهام تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع هو استغلال البعض لعدم المرور أو الكشف على العداد والقيام بعمل وصلات تسببت فى خسائر مالية كبيرة لشركات توزيع الكهرباء.

جدير بالذكر أن هناك حاليا ما يقرب من 12 مليون عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.