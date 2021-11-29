بمشاركة شكري وأبو الغيط.. بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة

ويشهد منتدى الاتحاد من أجل المتوسط كذلك انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي، لبحث سياسة الجوار الجنوبي الجديدة التي اعتمدت العام الماضي.

كما تُعقد على هامش المنتدى، جلسة خاصة لمناقشة وعرض التقرير الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتكليف من الاتحاد من أجل المتوسط، حول حال جهود التكامل الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية، ويتناول التقرير 5 مجالات: التجارة، التمويل، البنية التحتية، حركة الأفراد، البحث والتعليم العالي، ويقدم التوصيات والنتائج الرئيسية عن المؤشرات لرصد التقدم المستقبلي.

ويترأس المنتدى الإقليمي السادس لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط كل من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

ويبحث وزراء خارجية دول الاتحاد سبل المضي قدمًا لتعزيز التعاون والتنمية والتكامل الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية، بجانب استعراض وتقييم ما تم إنجازه بشأن الأولويات الخمس التي حددها الوزراء لمجالات وأنشطة الاتحاد على مدار الأعوام السابقة، بالإضافة إلى بحث سبل وخطط العمل المستقبلية.

يشار إلى أن أعمال المنتدى الإقليمي السنوي لوزراء خارجية المتوسط تأتي هذا العام تزامنًا مع الاحتفال بالنسخة الأولى لليوم العالمي للبحر الأبيض المتوسط.