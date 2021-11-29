الكهرباء: العدادات الذكية هدفها ربط شركات التوزيع بنظام إليكترونى متكامل

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن تطوير الخدمات الاليكترونيه يتم على 4 محاور وهى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإليكترونية، والربط عن طريق خدمة 121وتقديمها من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية، وخدمة تطبيق واصل لذوي الإعاقة وصعوبات التخاطب، وخدمة العملاء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن مشروع العددات الذكية، جاء لربط شركات التوزيع بنظام متكامل،كاشفا عن أنه تم تركيب 230 ألف عدد ذكى وعدد 1300 مجمع بيانات في 9 مدن بكافة أنحاء الجمهورية، بجميع التجارب الفنية وتقييم أداء التقنيات المختلفة، كذلك الانتهاء من إنشاء 7 مراكز تشغيل ملعومات للشركة القابضة.

وأضاف المصدر، جار العمل على توحيد قواعد البيانات المشتركين وربطها بقاعدة قومية للدولة لتحقيق مزايا عديدة منها تحديد كود للشارع والمبنى والوحدة، وحصر مخالقات التعدي على مرفق الكهرباء، بأكثر من محافظة، مثل الأقصر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبني سويف وسوهاج والمنيا، لعمل قاعدة بيانات موحدة.