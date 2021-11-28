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الكهرباء: منصة الخدمات الإلكترونية تتلقى طلبات العدادات الكودية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:00 ص
الكهرباء: منصة الخدمات الإلكترونية تتلقى طلبات العدادات الكودية عدادات الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع.
 
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التقديم على طلب تركيب عداد كودى لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة، لافتا إلى أن هذه القيمة المالية التي يتم تحصيلها من المخالفين عبارة عن تقدير لمعدل استهلاك الكهرباء لدى المواطنين وعدم الانتظام فى سداد الممارسة يعرض مقدم الطلب لعدم تركيب العداد الكودى.
 
وقال المصدر، المواطن الذى يتقدم بطلب للتحويل من المحاسبة من نظام الممارسة لتركيب العدادات مسبوقة الدفع يجب أن يستمر في سداد قيمة الغرامة الشهرية "الممارسة" والتى يتم تحديدها من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء.
 
وتابع المصدر،  أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، مؤكدا أن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

العداد الكودى

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه

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