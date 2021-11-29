أكبر فسيخة فى نبروه قلعة صناعة الفسيخ بمصر.. الأسعار تبدأ بـ70 جنيها.. فيديو

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مدينة نبروه قلعة صناعة الفسيخ في مصر، رصد خلاله مراحل صناعة الفسيخ، وإقبال الزبائن على شراء الأسماك المالحة بكل أنواعها والتي تبدأ أسعارها من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو الواحد.

وقال أشرف اليماني أحد بائعي الفسيخ في مدينة نبروه، إن نبروه هي مدينة صناعة الفسيخ في مصر، حيث يقبل عليها المواطنون من جميع المحافظات لشراء الفسيخ بكل أنواعه وأحجامه؛ نظرا لجودته العالية ودسامته، وأسعاره المستقرة التي تناسب جميع المستويات، ومذاقه المميز الذي لا مثيل له في أي مكان، مضيفا أن صناعة الفسيخ مهنة لها أصولها وأسرارها، التي ورثوها واكتسبوها عن أجدادهم وصنعوا بها اسم لهم في عالم صناعة الفسيخ على مستوى محافظات مصر.

واستطرد أن أسعار الفسيخ تبدأ من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو الواحد، حيث أن ما يحدد السعر هو حجم سمكة البوري وتميزها باحتوائها على "بطاريخ"، مضيفا أن أغلى أنواع الفسيخ هو الفسيخ المبطرخ، والفسيخ الذي يتخطى وزن الواحدة منه 2 كيلو، فوصل سعره لـ110 جنيهات، موضحا أن جميع أنواع الفسيخ بأحجامه المختلفة تتسم بالمذاق الجيد والدسامة العالية، والفسيخ الجيد يعرف من احمرار رأسه، وتماسك وتناسق قوامه، ودسامته العالية.



أكبر فسيخة فى مدينة نبروه



الفسيخ



فسيخ الدقهلية



فسيخ نبروه



فسيخ