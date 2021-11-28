وكيل صحة المنوفية: تطعيم مليون و52 ألف مواطن بلقاح فيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، قيام الطاقم الطبي المتواجد بمراكز لقاح كورونا ، الموجودة بتطعيم ما يقرب من مليون و52 ألف حالة من المستحقين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والمواطنين الآخرين بـ 12مركزا وهى المركز الصحي بميت خاقان، المركز الصحي ببركة السبع، المركز الصحي بتلا، المركز الصحي بالشهداء، المركز الصحي بقويسنا، رعاية الطفل بسرس الليان، ووحدة كفر الخضرة بالباجور، مستشفي حميات منوف، المركز الصحي بشبين الكوم،المركز الصحي بأشمون، ووحدة إسكان المستقبل بالسادات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه حددت المديرية الأعداد التي تلقت اللقاح منذ انطلاق الحملة، وحتى اليوم مليون و52 ألف حالة في المحافظة، تحت إشراف طبي كامل، وبعد شرح كل ما يخص اللقاح للمتقدم لأخذ التطعيم على أيدي أطباء متخصصين.

وأوضح وكيل الوزارة، أن العمل يسير بصورة منتظمة بالأربعة مراكز بالمحافظة، لحصول المواطنين علي لقاح كورونا، مؤكدا أن الحالات التى تلقت اللقاح بحالة جيدة ويتم متابعتهم عن طريق الطب الوقائى بكل مركز ومدينة التى يقنط بها كل حالة.

وكانت قد خصصت المديرية مايقرب من 40 مكتبًا لتسجيل المواطنين الراغبين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، داخل المنشآت الطبية، حيث يتم توفير موظفين في كل مستشفى أو وحدة صحية وجهاز كمبيوتر لتسهل عملية التسجيل للمواطنين على الموقع المخصص لتلقي رغبات المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.