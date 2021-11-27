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التعليم العالى: تلقى لقاح كورونا شرط التصويت بانتخابات اتحادات الطلاب

السبت، 27 نوفمبر 2021 11:23 ص
التعليم العالى: تلقى لقاح كورونا شرط التصويت بانتخابات اتحادات الطلاب انتخابات الاتحادات الطلابية - أرشيفية
كتب ـ محمد صبحى

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أكد الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية أن الحصول على تطعيم لقاح المضاد لفيروس كورونا شرط من شروط المشاركة والتصويت فى انتخابات الاتحادات الطلابية التى تنطلق غدا الأحد على مستوى الجامعات .

وأضاف الدكتور طايع عبد اللطيف فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الجامعات ستطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالتزامن مع عقد انتخابات الاتحادات الطلابية ومراعاة التباعد الاجتماعى وتنظيم دخول الطلاب للتصويت .

جدير بالذكر، أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزارى رقم 352 لسنة 2019.

 


التعليم العالى

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انتخابات اتحاد الطلاب

انتخابات الاتحادات الطلابية

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