محافظ الشرقية يُكلف السويدى لإدارة مستشفى أبو حماد لحين تعيين مدير جديد

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تكليف الدكتور ياسر السويدى مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة مستشفى أبو حماد المركزى بجانب عمله وذلك بالتنسيق مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة للارتقاء بكافة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى ولتحسين منظومة العمل ولإعادة الإنضباط للعاملين داخل المستشفى وإلزامهم بمواعيد الحضور والانصراف نوبتجيات العمل المحددة.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية على المستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة لمراقبة الأداء الطبى ورصد أوجه القصور والوقوف على الإحتياجات الفعلية من الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهاً بضرورة حسن إستقبال المرضى وذويهم وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المناسبة لهم.

ومن جهته أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه بناء على الشكاوى الواردة لمحافظ الشرقية وتدنى مستوى إدارة المنظومه الصحيه داخل مستشفى أبو حماد المركزى ورصد لبعض المخالفات من قِبل اللجنه المشكله من المحافظة تم التقدم بمذكرة للعرض على محافظ الشرقية بتكليف مديراً جديداً للمستشفى لحين شغلها بالطرق القانونية.