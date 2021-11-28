محافظ الشرقية : لن أتهاون مع أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية وغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأمر المحافظ،فى بيان له،رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، فضلاً عن إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غيرالملتزمين.

وفي هذا الإطار،تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بحي المستشارين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

كما تمكنت الحملة من التحفظ على عدد من الشيش بمقهى مخالف بمنطقة فلل الجامعة لمخاله صاحبة الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة الجميع.