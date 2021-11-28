تعرف على غرامة تعمد تعطيل أحد قطارات المترو

كتب ـ رضا حبيشى

حددت شركة المترو غرامة على الأشخاص الذى يتعمدون تعطيل حركة قطارات مترو الأنفاق أو أحد القطارات، سواء كان هذا التعطيل بسبب عبث أحد الأشخاص ببلف الطوارئ لإيقاف حركة القطار أو لأى سبب آخر.

وقدرت شركة المترو قيمة الغرامة بـ 300 جنيه عن كل دقيقة تعطل للقطار، كنوع من الردع لأى راكب لعدم تكرار هذه المخالفة التي تؤدى إلى تأخير القطارات، على أن يتم تحصيل الغرامة بشكل فورى من قبل أفراد الشرطة بالحطة أو عامليها.

وطالبت شركة المترو عامليها بتحرير محضر شرطة ضد أي راكب يمتنع عن دفع هذه الغرامة بشكل فورى تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، وذلك في محاولة لتحقيق الانضباط داخل محطات المترو ومواجهة السلوكيات السيئة من قبل بعض الأشخاص.