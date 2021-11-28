اليوم السابع
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تداول 1279 طن بضائع و390 شاحنة و98 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:06 م
تداول 1279 طن بضائع و390 شاحنة و98 سيارة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا ـ أرشيفية
كتب ــ رضا حبيشى

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1279 طن بضائع عامة ومتنوعة و390 شاحنة و98 سيارة، وشملت حركة الصادرات 711 طن بضائع عامة و195 شاحنة و16 سيارة ملاكي، وحركة الواردات 568 طن بضائع عامة و195 شاحنة و82  سيارة ويتواجد 10 سفن علي ارصفة الموانئ .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس  بحمولة 97 شاحنة و80 سيارة ملاكي والسفينة الحرية  بحمولة 53 شاحنة وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 79 شاحنة والسفينة دليلة بحمولة 77 شاحنة و 15 ملاكي.

فيما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 568 طن و 2 ملاكي  وتصدير 39 شاحنة بحمولة 711طن و 1 سيارة ملاكي.، كما غادر ميناء السويس السفينة KING ARS فارغة متجهة إلى الامارات.

 


موانى البحر الاحمر

حركة السفن

الموانى

ميناء نويبع

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