موانئ البحر الأحمر: وصول 63 ألف طن قمح روسى لميناء سفاجا البحرى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، وصول السفينة " إدفو" محملة بـ 63 ألف طن قمح روسيا لميناء سفاجا البحري، كما تم تداول 680 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و320 شاحنة، و67 سيارة

وأكدت الهيئة في بيان لها أن شملت حركة الصادرات 405 طن بضائع عامة و 220 شاحنة و 53 سيارة ملاكي، وشملت حركة الواردات 285 طن بضائع عامة و 100 شاحنة، و14 سيارة و63 الف طن قمح قادم من روسيا ويتواجد 12 سفن علي أرصفة الموانئ .

كما استقبلت ميناء سفاجا البحري السفينة أنا تقل علي متنها 71 شاحنة و 12 سيارة ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 79 شاحنة و 3سيارة ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 111 شاحنة و 12سيارة ملاكي والسفينة الرياض بحمولة 6شاحنة و 34 سيارة ملاكي

واستقبل ميناء نويبع السفينة عمان ومغادرة السفينة عمان حيث تم استقبال 29 شاحنة بحمولة 285 طن و 2 سيارة ملاكي وتصدير 34 شاحنة بحمولة 405 طن و 5 سيارة ملاكي.