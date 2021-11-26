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موانئ البحر الأحمر: وصول 63 ألف طن قمح روسى لميناء سفاجا البحرى

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:35 ص
موانئ البحر الأحمر: وصول 63 ألف طن قمح روسى لميناء سفاجا البحرى موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، وصول السفينة " إدفو" محملة بـ 63 ألف طن قمح روسيا لميناء سفاجا البحري، كما تم تداول 680 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و320 شاحنة، و67 سيارة 

وأكدت الهيئة في بيان لها أن شملت حركة الصادرات 405 طن بضائع عامة و 220 شاحنة و 53  سيارة ملاكي، وشملت حركة الواردات 285 طن بضائع عامة و 100 شاحنة، و14 سيارة و63 الف طن قمح قادم من روسيا  ويتواجد 12 سفن علي أرصفة الموانئ .
 
كما استقبلت ميناء سفاجا البحري السفينة أنا تقل علي متنها 71 شاحنة و 12 سيارة ملاكي  وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 79 شاحنة و 3سيارة ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 111 شاحنة و 12سيارة ملاكي والسفينة الرياض بحمولة 6شاحنة و 34 سيارة ملاكي 
 
واستقبل ميناء نويبع السفينة عمان ومغادرة السفينة عمان حيث تم استقبال 29  شاحنة بحمولة 285 طن و 2 سيارة ملاكي وتصدير 34 شاحنة بحمولة 405  طن و 5 سيارة ملاكي.
 

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