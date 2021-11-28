بالأسماء.. تعرف على الفائزين بمسابقة الملتقى الفكرى بمنطقة الأقصر الأزهرية.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأحد، إقامة فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الملتقى الفكرى لمكاتب الخدمة المدرسية على مستوى منطقة الأقصر فتيات " للمراحل التعليمية" الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية"، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وأسفرت النتيجة عن فوز التلميذة ريتاج أحمد محمد معهد كوم البعيرات بالمركز الأول وجاءت فى المركز الثانى تسنيم محمود أحمد معهد الحرمين وذلك عن المرحلة الإبتدائية.

وفى المرحلة الإعدادية تمكنت الطالبة منة أحمد عيد معهد فتيات الدير من الفوز بالمركز الأول بينما جاءت جنى محمد عبدالحميد معهد فتيات القرنة فى المركز الثانى فيما حصلت شيماء أحمد سلامة معهد فتيات الدير على المركز الثالث.

أما فى المرحلة الثانوية فقد نجحت الطالبة أمل سلطان محمود معهد فتيات الدير من الحصول على المركز الأول وجاءت رقية صفوت سيد معهد نجع حماد فى المركز الثانى وجاءت ندى بغدادى سيد فتيات البياضية فى المركز الثالث .

وأشرف على تنفيذ المسابقات أحمد عبادى أحمد مدير عام المواد الثقافية وعبدالجليل محمد عبدالجليل مدير رعاية الطلاب والدكتور يحيى عبدالسلام محمد الموجه العام وسوزان عبدالعزيز مسئول مكتب الخدمة المدرسية وعلا محمد الأخصائية النفسية برعاية الطلاب.

ودارت أسئلة المسابقة حول الكمبيوتر والمعلومات العامة والأحداث الجارية وحلقات لمناقشة الأبحاث المقدمة عن " قوة الأمة وشبابها المنتج" و"وشخصية الطالب ومظهره العام.