بالأسماء.. تعرف على الفائزات بمسابقة الحديث النبوي بالأقصر الأزهرية

الأقصر - أحمد مرعى

نظمت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، التصفيات النهائية لمسابقة حفظ الأحاديث النبوية الشريفة على مستوى منطقة الأقصر الأزهرية (فتيات)، وذلك بمقر رعاية الطلاب وتحت إشراف الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

حيث تشكلت لجنة مكونة من : فتحي محمد العجمي ومحمود يوسف عبدالكريم موجها العلوم الشرعية والعربية لاختبار الطلاب وقد أسفرت النتيجة للمرحلة الإعدادية عن فوز : مريم حسن محمود فتيات القرنة بالمركز الأول وجاءت أسماء ناجح فتحى معهد فتيات العضايمة في المركز الثاني بينما جاءت يمنى أحمد محمد معهد فتيات الشيخ الأمير في المركز الثالث.

وفي المرحلة الثانوية نجحت الطالبة أروى نوبي جابر معهد فتيات الدير في الحصول على المركز الأول وحلت الطالبة حليمة حسن على معهد فتيات المساوية بالمركز الثاني وجاءت رحمة محمد أحمد على فتيات البعيرات في المركز الثالث وجاءت مريم خليفة سيد فتيات الدير في المركز الثالث مكرر.

أقيمت المسابقة بتنفيذ : أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية وعبدالجليل محمد عبدالجليل مدير رعاية الطلاب ، ورجاء عبد الهادي مشرف النشاط الثقافي والاجتماعي .



الفائزات بمسابقة الأقصر الأزهرية



الفائزات بمسابقة الحديث النبوي بالأقصر الأزهرية



الفائزات بمسابقة الحديث النبوي بالأقصر









