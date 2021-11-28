الصفار أهم من بياض البيض.. تعرف على القيمة الغذائية

كتبت ميرفت رشاد

هل من الجيد أكل البيض بالكامل أم يجب أن أرمي الصفار وأتناول البياض فقط؟ إذا كنت تفضل طعم بياض البيض، فلا ضرر من الاستمتاع به، ولكن من الأفضل تناول البيض كله، حيث إن الصفار هو المكان الذي تلعب فيه الفوائد الغذائية، بالإضافة إلى ذلك، البيض الكامل هو أيضًا أحد مصادر البروتين المتاحة ذات الأسعار المعقولة والأعلى جودة، بحسب ما ذكره موقع eatingwell

الحقائق الغذائية لبياض بيضة واحدة:

17 سعرة حرارية

4 جرامات بروتين

0 جرام دهون

0 جرام دهون مشبعة

0 جرام كربوهيدرات

0 جرام ألياف

55 مجم صوديوم

منخفضة السعرات الحرارية:

عندما يتعلق الأمر ببياض البيض، فإن سعراته الحرارية تصل إلى 17 سعرًا فقط - منخفضة جدًا، إذا كنت تراقب كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، فإن بياض البيض طريقة جيدة للحصول على بروتين مُرضى، مع الحفاظ على السعرات الحرارية تحت السيطرة، ومع ذلك لا ترغب في تناول سعرات حرارية قليلة جدًا - على عكس ما يخبرنا به عالم الحمية الغذائية، فإن تناول عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يعانون من صعوبة فقدان الوزن، لذا تأكد من إقران الأومليت مع الكثير من الخضار الغنية بالمغذيات، بالإضافة إلى الدهون الصحية، مثل الأفوكادو أو بعض الجبن.

القيمة الغذائية لصفار البيض

صفار البيض عبارة عن قوى مغذية، تم تشويه صورة البيض بسبب احتوائه على الكولسترول الغذائي الذي له تأثير ضئيل نسبيًا على كولسترول الدم، مقارنة بالدهون المشبعة، كما يقول سبنسر نادولسكي، كبير الأطباء في Renaissance Periodization والمعتمد من المجلس الأمريكي لعلم الدهون الإكلينيكي.

تدعم العديد من الدراسات هذه الفكرة، مثل تلك التي نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية والتي وجدت أن الأشخاص الذين يتناولون حوالي بيضة واحدة يوميًا لديهم خطر أقل بنسبة 12٪ للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بمن يأكلون أقل.

فحصت دراسة أخرى في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أكثر من 170000 شخص ووجدت أن تناول البيض (حوالي بيضة واحدة يوميًا) لم يكن مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي صفار البيض على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل فيتامين د والحديد.و"هناك بعض المركبات الأقل شهرة والأهمية للغاية مثل الكولين، الذي تم ربطه بتقليل العيوب الخلقية أثناء الحمل وتحسين صحة الدماغ مع تقدم العمر، واللوتين الضروري للحفاظ على الرؤية".

إلى جانب الدليل على أن الكولسترول الموجود في صفار البيض لا يشكل تهديدًا على صحة الأشخاص الأصحاء، هناك القليل نسبيًا من الدهون المشبعة في صفار البيض.

الكمية اليومية

يمكن للأفراد الأصحاء تضمين ما يصل إلى بيضة كاملة يوميًا في أنماط غذائية صحية للقلب.

بالنسبة للأفراد الأصحاء الأكبر سنًا، نظرًا للفوائد الغذائية، فإن استهلاك ما يصل إلى بيضتين يوميًا مقبول في سياق نمط غذائي صحي للقلب.

يمكن للنباتيين الذين لا يستهلكون الأطعمة المحتوية على الكولسترول واللحوم تضمين المزيد من البيض في وجباتهم الغذائية في سياق الاعتدال.