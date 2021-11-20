6 أطعمة تعزز صحة المخ والذاكرة.. أبرزها البروكلى والبيض

كتبت فاطمة خليل

يتحكم المخ في العمليات الأساسية للجسم مثل التنفس ونبض القلب والحركات والحواس والأفكار (من بين العديد من الوظائف الأخرى)، ويحتاج المخ إلى تناول نظام غذائى صحي يساعد في تحسين وظائفه، وفى هذا التقرير نتعرف على 6 أطعمة تعزز صحة المخ والذاكرة، بحسب موقع discovermagazine.

ويمكن أن يكون استهلاك الأطعمة والمشروبات المصنعة والمكررة ضارًا بالدماغ، ما يؤثر على وظائف الدماغ المثلى، ويساهم في المشكلات الجسدية مثل الالتهاب، بالإضافة إلى مشاكل الصحة العقلية، مثل الاكتئاب.

على العكس من ذلك، فإن النظام الغذائي النظيف، الذي يركز على الأطعمة الكاملة ويحد من الأطعمة المصنعة ، يعزز صحة الدماغ بشكل أفضل، وفيما يلي بعض الأطعمة المفيدة لوظائف المخ ، ويمكن دمجها بسهولة في الحياة اليومية.

أطعمة تعزز صحة المخ والذاكرة

التوت الأزرق

التوت يمكن أن يقلل من خطر الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو أيضًا غذاء يحفز الدماغ.

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق أن تزيد من التركيز، وتحسن الصحة العقلية، وتمنع فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر، وتقلل من آثار مرض الزهايمر، وتقلل من مخاطر الإصابة بالخرف.

البروكلي

مثل جميع الخضراوات الصليبية، فإن البروكلي مليء بالفوائد الغذائية يحتوي هذا النبات على خصائص كيميائية معينة ، مثل مادة السلفورافان الكيميائية النباتية، ما يجعله مصدر قوة لصحة الدماغ.

ينشط السلفورافان الاستجابات المضادة للأكسدة، وهو أمر مفيد للوظيفة الإدراكية، ويقلل من الالتهاب، ويعيد بناء الخلايا العصبية، يحتوي البروكلي أيضًا على مستويات عالية من اللوتين ، والذي يحافظ على الذكاء المتبلور - المعرفة المكتسبة من التجربة.

البيض

البيض غني بمادة الكولين التي تتحول في الدماغ إلى أستيل كولين، هذا الناقل العصبي هو جزء لا يتجزأ من اتصالات خلايا الدماغ والذاكرة، يعتبر البيض أيضًا مصدرًا كبيرًا لفيتامينات ب ، والتي ارتبطت بإبطاء عملية التدهور العقلي وتقليل خطر الإصابة بالخرف.

ووجدت دراسة أجريت على ما يقرب من 2500 رجل تمت متابعتهم لمدة 22 عامًا أن أولئك الذين تناولوا بيضة واحدة يوميًا سجلوا في الواقع درجات أعلى في الاختبارات المعرفية من الأشخاص الذين تناولوا عددًا أقل من البيض.

الخضراوات الورقية

الكرنب واللفت والسبانخ والجرجير والخس والجرجير - كل هذه الخضراوات الورقية الداكنة أثبتت قدرتها على تحسين صحة الدماغ.

تحتوي هذه الخضروات على وجه الخصوص على مستويات عالية من اللوتين، إلى جانب فيتامين K، وحمض الفوليك، وبيتا كاروتين، والتي يقال إن لها تأثير معرفي مفيد.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة راش الأمريكية على ما يقرب من 1000 من كبار السن أن أولئك الذين تناولوا الخضار الورقية أبطأوا من تدهور الذاكرة ومهارات التفكير بشكل أفضل.

سمك السلمون

تتكون أدمغتنا من حوالي 60٪ من الدهون - خاصة الأحماض الدهنية الضرورية لوظيفة الدماغ على الرغم من وجود عدة أنواع من الأحماض الدهنية ، إلا أن النوع الرئيسي الموجود في الدماغ هو حمض أوميجا 3 الدهني، وهو حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA).

تعتبر الأسماك الدهنية، وخاصة السلمون، من أفضل مصادر DHA.

ووجدت دراسة أن أولئك الذين تناولوا سمك السلمون مرة واحدة في الأسبوع، كان هناك انخفاض في ظهور لويحات الأميلويد - والتي تلعب دورًا رئيسيًا في مرض الزهايمر.

عين الجمل

المكسرات بشكل عام هي مصدر كبير للبروتينات النباتية ومليئة بالفوائد الصحية، لكن الجوز على وجه الخصوص مرتبط بصحة الدماغ، فهو يحتوي على نسبة عالية جدًا من مادة ألفا لينولين.