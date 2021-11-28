أخبار مصر.. الصحة تعلن استقبال 3 ملايين و890 ألف جرعة من لقاح فايزر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال 3 ملايين و890 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، من إنتاج شركة «فايزر»، مساء أمس السبت بمطار القاهرة الدولي.

وزير الإنتاج الحربى لليوم السابع: فخورون بـEdex 2021

ومستعدون للفعاليات

أكد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، فى تصريحات لليوم السابع، أن كافة الجهات المشاركة فى المعرض فخورة للغاية بما فعلته وقدمته من منتجات فى المعرض، ولديهم استعداد كامل لكافة الفعاليات، مشيرا إلى أن المعرض جاهز بالكامل لاستقبال الزوار الذين سجلوا على الموقع الرسمى للمعرض.

القوى العاملة: تعيين 3482 شابا.. بينهم 42 من ذوى القدرات

أعلنت وزارة القوي العاملة تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية 2483 شابا، من بينهم 42 من ذوى الهمم والقدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 7306 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 832 فرصة عمل للشباب من الجنسين .

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2022 بمشاركة الأهلى وتشيلسى الإنجليزى

يترقب النادي الأهلي سحب قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي سيتم سحبها غدا، الاثنين، بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمدينة زيورخ السويسرية، بعدما اكتمل عقد الأندية المشاركة بتأهل بالميراس البرازيلي على حساب مواطنه فلامنجو،

وينطلق حفل قرعة كأس العالم للأندية فى السادسة مساء غد، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة "beIN Sports news"

خبير ملكى: الملكة إليزابيث لا ترد على هاتفها إلا إذا اتصل بها هؤلاء..تعرف عليهم

كشف الخبير الملكي جوناثان ساكردوتي خلال حلقة حديثة من بودكاست "Royally Us" ، أن الملكة إليزابيث لديها قائمة محدودة بالأشخاص الذين ترد عليهم على هاتفها الشخصى، ولكن هناك شخصين هما من تجيب عليهما طوال الوقت وتتحدث معهما، وهما ابنتها الأميرة آن ومدير السباقات الخاص بها جون وارين.

كسر الأوامر الإلزامية.. الرئيس الأمريكى يتسوق بمتجر بدون كمامة.. فيديو

رصد مقطع فيديو نشرته شبكة "فوكس نيوز" الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يتجول داخل أحد المتاجر خلال عطلة نهاية الأسبوع دون أن يضع الكمامة بشكل مناسب، على الرغم من أنه حث الأمريكيين مرارا على ارتدائها.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم وشبورة وشوائب عالقة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأحد ، ارتفاع بدرجات الحرارة ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

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أوميكرن" يمنع موسيماني وبيرسي تاو من مُغادرة القاهرة خلال إجازة الأهلي

قرر الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي البقاء فى القاهرة خلال الإجازة التى حصل عليها الفريق حالياً، ويقضي بيرسي تاو هذه الإجازة فى القاهرة بعدما تسببت ظروف الطيران فى حرمانه من السفر إلى جنوب أفريقيا خلال فترة توقف الدورى الحالية.

وتراجع بيرسي تاو ومواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا خلال الإجازة الحالية بسبب بسبب قرار شركة مصر للطيران توقف رحلاتها من وإلي جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، اعتبارا من أمس

اليوم السابع تطلق موقع "برلمانى" أكبر بوابة سياسية متخصصة فى أخبار البرلمان

تطلق مؤسسة "اليوم السابع" ضمن أحدث إصداراتها موقع "برلماني" كأكبر وكالة أنباء لأخبار مجلسى النواب والشيوخ، يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر، "بث تجريبى"، ليقدم متابعة دقيقة لأهم وأحدث الأخبار السياسية والبرلمانية في مصر، ويفتح الباب أمام القراء للتفاعل مع أخبار مجلسى النواب والشيوخ وكل ما يتعلق بالشأن السياسى وتقديم أفكارهم واقتراحاتهم حول تبويب وشكل موقع "برلمانى".

شوبير: كيروش "دبح القطة" لكل المنتقدين.. ومنتخب مصر هيصعد كأس العالم

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن لديه يقين بقدرة منتخب مصر على الصعود لكأس العالم بقطر 2022، وقال فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم:"عجبنى كلام كيروش لما قال إن منتخب مصر مينفعش يبقى صعد كأس عالم مرات قليلة بهذا الشكل وفى المقابل منتخبات غير معروفة تصعد باستمرار.

وتابع شوبير:" لدى يقين أن منتخب مصر سوف يصعد لكأس العالم المقبلة، كيروش دبح القطة مبكراً لكل المنتقدين لما استبعد أفشة ومحمد شريف فى البداية مبقاش حد يقدر ينتقده، فرض شخصيته وأسلوبه بس لازم بردو يسمع للنقد البناء".

التنمية المحلية: استرداد 7 ملايين متر مربع من أراضى الدولة بعد إزالة التعديات

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات حتى الآن خلال تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة،مشيرا إلى أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت فى المرحلة الثالثة من الموجة 18 والتى بدأت فى 6 نوفمبر الجارى فى استرداد حوالى 7519 فدان زراعة بعد إزالة 2874 حالات تعدى على الأراضى الزراعية ، وإزالة 10352 مبنى مخالف على مساحة 1.8 مليون متر مربع .