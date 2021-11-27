متحدث الرى: إزالة أكثر من 20 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهل النيل

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى ، إنه تم إزالة أكثر من 20 ألف حالة تعد على مجرى نهل النيل، مضيفا أن هناك عملية تطهير مستمرة فى إزالة التعديات على النيل وجميع الأجهزة المحلية بالمحافطات تتعاون معنا فى إزالة التعديات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أنه تم الانتهاء من تبطين 3700 كيلو متر، وأن 4530 كيلو متر من الترع فى مراحل التطوير، وتم توفير اعتمادات مالية لـ 1019 كليو ترع أخرى سيتم البدء بها الفترة المقبلة، مضيفا: "مجموع ما تم تبطينه 9824 كيلو بمختلف المحافظات.

وتابع : "كانت الترع تتواجد بها حشائش تجعل الفلاح يشتكى من قلة المياه، وبعد تطبين الترع أكد الفلاحين أن المياه تصل إلى أخر نقطة فى الرى، وكان المواطن يشتكى من عدم وجود المياه لأيام ولكن بفضل الترع المبطنة تصل المياه لآخر نقطة فى مدة 3 ساعات فقط".